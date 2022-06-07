İtalya Macaristan maçı için artık geri sayım başladı. Dünyaca ünlü forvet Ciro İmmobile ile Fenerbaçeli yıldız Szalai'nin karşı karşıya geleceği zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İTALYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Macaristan maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

İTALYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup 2. maçına sahne olacak İtalya Macaristan mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.