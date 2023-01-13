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İtalya Kupası'nda Fiorentina ve Roma çeyrek finale kaldı

İtalya Kupası son 16 turunda Fiorentina ve Roma çeyrek finale yükseldi.

Giriş: 13.01.2023 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya Kupası'nda Fiorentina ve Roma çeyrek finale kaldı
AA

Kupada son 16 turuna iki maçla devam edildi.

Olimpiyat Stadı'nda Genoa'yı konuk eden Roma, 64. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 kazandı ve üst tura çıktı.

Genoa'da maça ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, 90 dakika görev yaptı. Roma'da Zeki Çelik, 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçında ise Fiorentina, Artemio Franchi Stadı'nda ağırladığı Sampdoria'yı 25. dakikada Antonin Barak'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda daha önce Inter ve Torino, çeyrek final bileti almıştı.

Fiorentina'nın Torino ile eşleştiği çeyrek finalde Roma'nın rakibi ise Napoli-Cremonese maçının galibi olacak.

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