İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti

Salgın nedeniyle son 2 ayda 28 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte'nin "virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı 2. aşama bugün resmen başladı.
Başbakan Conte, 2. aşamaya ilişkin Facebook hesabından dün akşam yaptığı paylaşımda, ülkenin kaderinin kendi ellerinde olduğunu belirterek, bugünden itibaren yeni bir sayfaya geçtiklerini, bu yeni sayfayı güven ve sorumlulukla hep beraber yazmaları gerektiğini ifade etti.
2. aşamaya geçişle bugün inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde, fabrikalarda 4 milyonu aşkın çalışan işbaşı yaptı.
İzin belgesiyle sokağa çıkılmaya devam edilirken, halk evinden uzakta, toplu halde olmamak koşuluyla spor yapabilecek. Ayrıca, kapalı alanlarda, dükkanlarda ve toplu taşımada maske takma zorunluluğu getirildi.
Özellikle büyük kentlerde, sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı günlerin aksine cadde, meydan ve tren garlarındaki yoğunluk dikkati çekti.
Başkent Roma'da çok sayıda kafe ve barın paket servis için açıldığı, pek çok kişinin bisikletiyle ya da spor yapma amacıyla dışarı çıktığı gözlendi.
Büyük kentlerdeki toplu taşıma araçları da yarı kapasiteyle hizmet verirken, otobüs ve metrolarda insanların mesafeli oturması için koltuklara işaretli uyarıların yapıştırıldığı görüldü.
Basında çıkan haberlerde, ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da 2. aşama ile park ve bahçelerin açıldığı ve çok sayıda kişinin çocukları ya da evcil hayvanlarıyla buralara gittiği belirtildi.
Haberlerde, kuzeyde ikamet eden pek çok kişinin, zorunlu ve geçerli haller dışında bölgeler arası seyahat yasak olmasına karşın aile yakınlarını ziyaret gerekçesiyle güneydeki vilayetlere seyahat ettiği ifade edildi.
Başbakan Conte’nin 26 Nisan’da imzaladığı kararnameyle resmiyete kavuşan 2. aşamaya göre bugün inşaat, imalat, toptan ticaret sektörleri işbaşı yaparken, 11 Mayıs’ta sergi, müzeler ve kütüphaneler, 1 Haziran’da da restoranlar, kafeler ve kuaför salonları faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!