İtalya Kovid-19'la mücadelede "2. Aşama"ya geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya’da salgına yönelik sıkı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

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