26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, ilginç bir karara imza attı.
Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 göçmenin İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor.
İTALYAN HÜKÜMETİ AB'YE BAŞVURDU
İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 göçmenin, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonuna resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi.
Rainews24’ün haberine göre, bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, İtalya’nın talebinin bu sabah ulaştığını doğruladı.
Bu arada, İtalyan basını olayı, "İtalyan limanları sadece göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı" ifadeleriyle duyurdu.
CAROLA ROCKETE OLAYI
Göçmenleri taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisinin kendi limanına yanaşamaması akıllara Carola Rackete olayını getirdi. Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete'nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı. Kaptan Rackete, tüm engellemelere rağmen gemiyi 17 gün denizde bekledikten sonra Lampedusa limanına yanaştırmış ve karaya çıkartmıştı. Hakkında adli süreç başlatılan ve Agrigento Savcılığınca Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirmek ve Lampedusa Adası'ndaki limana giriş sırasında sahil güvenlik botunun engellemelerine karşı gelerek askerlerin hayatını riske atmakla suçlanan Rackete, ön soruşturma hakimince serbest bırakılmış, daha sonra ifadesi alındıktan sonra ülkesine dönmüştü.
Akdeniz’in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Umuda yolculuk için denize açılan göçmenlerin bir kısmı denizi geçmeyi başarırken ya da kurtarılırken, bazıları ise denizde can veriyor. Son olarak dün, Uluslararası Göç Örgütü, Libya açıklarında alabora olan botta 150 kişinin kayıp olduğunu ve öldüklerinden endişe edildiğini açıklamıştı.
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