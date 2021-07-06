Euro 2020'de final için geri sayım başladı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada İtalya ve İspanya ilk yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İTALYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 1. yarı final maçında İtalya ve İspanya 6 Temmuz Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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