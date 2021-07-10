Euro 2020'de finalin adı İtalya İngiltere oldu. Finale yenilgisiz gelen iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihine ilişkin aramalar yapıyor. Peki İtalya İngiltere Euro 2020 finali ne zaman oynanacak?



EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve mücadele TRT1'den canlı oynanacak...

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Emerson, Bonucci, Verratti, Jorginho, Chiesa, Barella, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane