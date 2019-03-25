İtalya ile Çin, 'Yeni İpek Yolu' için mutabakat imzaladı

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Çin ile İtalya arasında, "Yeni İpek Yolu" projesi olarak anılan Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptı imzalandı. İtalya, ABD ve AB'nin çekincelerine rağmen girişime katılan ilk G7 ülkesi oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative) odaklı Avrupa turunun ilk ayağında geçen Perşembe akşamı İtalya'ya geldi ve Cuma günü başkent Roma'da resmi görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Xi Jinping ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de katıldığı imza töreninde Kuşak ve Yol Girişimi için bir mutabakat zaptına imza atıldı.

İmza töreninde, iki ülke arasında bir dizi siyasi protokol ve ekonomik anlaşma da imzalandı.

İtalyan basınına göre altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji sektörüne kadar birçok alanı kapsayan anlaşmaların toplam değeri en az 7 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore ise anlaşmaların dolaylı etkileri de hesaba katıldığında toplam potansiyelinin 20 milyar Euro'ya varabileceğini yazdı.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Roma'daki temaslarının ardından Sicilya adasına geçmesi bekleniyor. Jinping'in Avrupa gezisi, Monako ve Fransa ile devam edecek.

ABD tepki göstermişti

İtalyan hükümetinin Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma planı ortaya çıktığında ABD'nin tepkisini çekmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Başkan Donald Trump'ın Özel Asistanı Garrett Marquis, "İtalya önemli bir küresel ekonomi ve büyük bir yatırım mekanıdır. İtalyan hükümetinin Çin'in gösteriş amaçlı altyapı projesine meşruluk kazandırmasına gerek yok" demişti.

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ABD ve Avrupa Birliği içinde, Kuşak ve Yol Girişimi ile Çin'in ticari ve siyasi etki alanını genişleterek küresel liderlik mücadelesinde öne geçmeyi amaçladığı yönünde kaygılar bulunuyor. Çin'in bu dev ticaret ve altyapı projesiyle, hassas teknoloji ve kritik altyapı unsurlarının kontrolünü ele geçirebileceği endişesi de dile getiriliyor.

İtalya'nın sistem karşıtı, AB'ye mesafeli, popülist partilerden oluşan koalisyon hükümeti ise Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmalarının ülkenin "Avrupa-Atlantik hattındaki çizgisini değiştirmeyeceğini" belirtti.

Başbakan Giuseppe Conte hafta içinde Temsilciler Meclisi'ne konuyla ilgili bilgi verirken "Kuşak ve Yol hakkındaki mutabakat zaptı, tamamen ticari ekonomik çerçeveyle sınırlı… Yasal bağlayıcılığı yok" dedi.

Kuşak ve Yol Girişimi ve Çin ile imzalanan anlaşmaların İtalyan ekonomisini canlandırmaya katkı sağlaması umuluyor.

İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria, Kuşak ve Yol Girişimi'ni "İtalya'nın yönetmesi gereken ve kaçıramayacağı bir tren" diye nitelemişti.