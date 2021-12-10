İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Etkinlikte açıklamalarda bulunan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini, ülkeler arası ilişkilerde, bu yıl ön plana çıkan bazı kişilere teşekkür etmek ve onları örnek göstererek, İtalya'dan Türkiye'ye ilgiyi artırmak ve daha fazla yatırımcıya hitap etmek istediklerini anlattı.
Aynı zamanda İtalya'ya Türk şirketlerinin ilgisini artırmayı da hedeflediklerini kaydeden Manzini, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bakımdan oldukça önemli bir ödül töreni. Birçok açıdan olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. İkili ticaret açısından rekor bir sene yaşıyoruz. İtalya-Türkiye arasındaki toplam ticarette yıl sonunda 20 milyar doları geçeceğiz. Bizim elimizdeki veriler en yüksek seneyi geçirdiğimizi gösteriyor. Bu da çok dengeli bir ticareti,İtalya-Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar iç içe, ne kadar derin olduğunu gösteriyor."
"TİCARET ODALARI ÖNEMLİ İŞLER BAŞARIYOR"
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Ticaret odaları ağı olarak muhteşem çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak adına çok önemli işler başardıklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Gaiani, "Ortak bir çalışma oldu ancak ödülü sizlerin hak ettiğini düşünüyorum. Şehrin ve ülkenin iş adamlarının çabaları sayesinde ilişkilerimiz bu kadar güçlü. Buradaki aktör sizsiniz. Biz size sadece başarınızda kılavuz olabiliyoruz ve umarım ki başarılarınızın devamı da gelecek." değerlendirmelerinde bulundu.
ÜÇ FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Etkinlikte, İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri sahiplerini buldu.
Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından dolayı, salgın nedeniyle 2020'de ödülü teslim edilemeyen Naturel Enerji Grubu/Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel ödül aldı.
Bu yılın ödülü ise Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. AŞ'ye verildi. Ödül, şirketin İhracat Finans Müdürü Nevin Altın tarafından alındı. ödülünü geceye bizzat katılım göstererek ödüllerini aldı.
Bu yıl için ödüle layık görülen diğer firma ise TOGG'un 2019'da tanıttığı iki SUV prototipi ve İstanbul Havalimanı'nın hava kontrol kulesinin tasarımı yapan endüstriyel tasarım firması Pininfarina S.p.A'ya layık görüldü. Şirketin Başkan Yardımcısı Giuseppe Bonollo'ya dijital olarak bağlanarak ödülünü aldı.
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