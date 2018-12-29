İtalya İçişleri Bakanı Salvini: Güvenlik açısından riskli maçlar gündüz oynanacak

29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Çarşamba akşamı oynanan Inter-Napoli maçı öncesi çıkan şiddet olaylarında bir Inter taraftarının hayatını kaybetmesi sonrası, "Bundan böyle belli maçlar gece oynanmayacak" dedi.
Matteo Salvini Cuma günü yaptığı açıklamada, "Riskli maçlar gün ışığında yapılacak, böylece helikopterlerle suçlular kontrol edilebilecek" diye konuştu.
Maç öncesi çıkan olaylarda 35 yaşındaki Inter taraftarı Daniele Belardinelli ölmüştü.
İtalyan basınına göre Milano'daki San Siro Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Inter'in ultra fanatik grubunda yer alan yaklaşık 100 kişilik bir grup, stadyum yakınlarında Napolili taraftarları taşıyan otobüslere saldırdı.
Bu sırada Daniele Belardinelli bir araç tarafından ezildi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili olarak 3 Inter taraftarı gözaltına alındı.
Belardinelli'nin geçmişte şiddet olaylarına karışması nedeniyle 2 kez maçlardan men edildiği açıklandı.
Karşılaşma, Inter taraftarlarının Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly'ye yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle de tartışmalara neden olmuştu.
İtalya 1. Ligi Seria A'da maçların durdurulması da gündeme gelmişti.
İtalya Futbol Federasyonu, lig maçlarının planlandığı gibi oynanmasına karar verdi.
Disiplin Kurulu ise Inter'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurulun kararına göre, bu 2 maç sonrası Inter'in ilk maçında da, ırkçı tezahüratların geldiği tribünlere seyirci alınmayacak.
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