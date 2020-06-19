İtalya hükümeti, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla düşük gelirli hanelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tatil ikramiyesi programı için 2,4 milyar Euro ayrıldı. Program, yıllık geliri 40 bin euro'nun altında olan haneleri kapsayacak. Üç kişinin üzerindeki ailelere 500 euro, 2 kişilik ailelere 300 euro, tek kişilik hanelere de 150 euro'ya kadar tatil desteği verilecek.
Tatil ikramiyesinden faydalananlar bu desteği, ülke içindeki konaklama tesislerinde Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.
İkramiyenin yüzde 80'i konaklama giderlerinden, yüzde 20'si de gelir vergisi beyanından düşülecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, tatil ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu" dedi.
La Stampa gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir ankete göre bu sene tatile çıkmayı planlayan İtalyanların yüzde 52,2'si tatil ikramiyesi istemeyi planlıyor.
İtalya'da turizmin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 13 olarak hesaplanıyor.
İtalya hükümeti, Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinden seyahatlere 3 Haziran'dan bu yana izin veriyor. Ancak pandemi nedeniyle bu sezon özellikle yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşanması bekleniyor.
Ulusal Turizm Ajansı'nın (Enit) verilerine göre 2020'de ülkede konaklamalı uluslararası turizmin yüzde 55 azalacağı tahmin ediliyor.
Enit'in hesaplamalarına göre 2019'a göre bu yıl ziyaretçi sayısında 35 milyon, konaklama sayısında da 119 milyon düşüş bekleniyor.
Hükümet, uluslararası turizmdeki düşüşü telafi edebilmek amacıyla İtalyanları tatillerini yurtiçinde geçirmeye teşvik etmeye çalışıyor.
Başbakan Giuseppe Conte de geçen ay yaptığı bir konuşmada halka, "Tatillerinizi İtalya'da yapın, henüz tanımadığınız güzellikleri keşfedin ya da daha önce gördüklerinizi yeniden ziyaret edin" diye seslendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!