İtalya halkı yarın sandık başına gidiyor

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.
Seçimlerde oy verme işlemi yarın yerel saatle 07.00’da (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00’a (TSİ 00.00) kadar sürecek.
SESSİZLİK DÖNEMİNE GİRİLDİ
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.
Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.
Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler, dün itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.
KAMUOYU YOKLAMALARI SAĞ İTTİFAKI İŞARET EDİYOR
Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.
En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor.
KARARSIZ SEÇMEN ORANI YÜZDE 30 İLE 40 ARASI
Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.
Bu arada, söz konusu kamuoyu yoklamalarında, kararsız seçmen oranının da yüzde 30 ila 40 olduğuna dikkat çekildi.
Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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