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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya futbolunda doping sorunu: İşte Serie A'da dopingle anılan futbolcular! - Futbol Haberleri

        İtalya futbolunda doping sorunu: İşte Serie A'da dopingle anılan futbolcular!

        Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın doping cezasının yankıları gözleri yeniden İtalya Ligi Serie A'ya çevirdi. İşte İtalya futbolunda adı doping ile anılan futbolcular...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:45
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        • 1

          Doping konusunda her dönem sorunlar yaşayan Çizme'de bu kez gündem Paul Pogba.

        • 2

          İtalyan Anti-Doping Komitesi, Juventus'un 2023-2024 sezonu ilk haftasında deplasmanda Udinese ile oynadığı maçın ardından Fransız oyuncudan numune almış ve yüksek oranda testosteron tespit etmişti. Bunun üzerine komite, geçtiğimiz gün açıkladığı karar ile Pogba'ya geçici olarak men cezası verdi.

        • 3

          LİSTEDE TANIDIK İSİMLER

          İtalya'da yaklaşık son 30 senede aralarında Türkiye'de de forma giymiş Joao Pedro ve dünyaca ünlü isimler doping kullandıkları gerekçesiyle futbola bir süre uzak kaldı.

        • 4

          Listede İtalyanların eski kalecilerinden Angelo Peruzzi, şimdilerde dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Pep Guardiola, Portekizli eski savunma oyuncusu Fernando Couto, Hollanda'nın efsane oyuncularından Jaap Stam ve Edgar Davids ile yine Çizme'de yıllarca top koşturan Marco Borriello, Cristian Bucchi, Salvatore Monaco ve Fabio Lucioni yer alıyor.

        • 5

          DİKKATİ ÇEKEN İSİMLER VE ALDIKLARI CEZALAR

          Angelo Peruzzi: 1990-1991 sezonunda Roma-Bari maçının ardından yapılan kontrol sonrasında oyuncudan alınan numunede 'Phentermine' maddesine rastlandı. Söz konusu ilaç zayıflama amaçlı kullanılan bir maddeydi. Peruzzi, karara itiraz etmedi ve bedelini bir yıl men cezasıyla ödedi. Daha sonra verdiği bir röportajda Peruzzi, "Futbolda yaptığım en kötü şeydi, bir yıl uzaklaştırma cezası aldım ve bu kesinlikle doğruydu" ifadelerini kullanmıştı.

        • 6

          Pep Guardiola: Guardiola, 2001-2002 sezonunda o dönem İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biriydi. İtalya Olimpiyat Komitesi, Brescia'nın Piecanza ile oynadığı maçın ardından yapılan doping testinde oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 4 ay süreyle futboldan men edildi. Dönemin savcılığına göre Brescialı oyuncunun yasa dışı madde kullandığını bilmemesi nedeniyle ceza hafifletildi, sonra da beraat etti.

        • 7

          Joao Pedro: 2017-2018 sezonunda Cagliari forması giydiği dönemde vücudunda, kandaki su ve tuzların atılımını sağlayan ve WADA tarafından yasaklı hydrochlorothiazide maddesine rastlandı. Sassuolo ve Chievo maçlarından sonra kendisinden alınan örnekte rastlanılan yasaklı madde nedeniyle altı ay men cezasına çarptırıldı.

        • 8

          Edgar Davids: Hollandalı eski futbolcu Edgar Davids'in 2000-2001 sezonunda Juventus'ta oynadığı dönemde alınan numunesinde yasaklı madde 'nandrolona' bulundu. Yine bir Udinese maçının ardından testi pozitif çıkan Davids, Mayıs 2001'de 5 aylık men cezası almış, ceza daha sonra 4 aya indirilmişti.

        • 9

          Jaap Stam: 2001-2002 sezonunda Manchester United'dan Lazio'ya transfer oldu. 2001 yılının ekim ayında oynanan Atalanta maçından sonra yapılan testi pozitif çıktı. 5 ay men cezası alan Stam'ın cezası, Davids gibi 4 aya düşürüldü.

        • 10

          Fernando Couto: 2001 yılında Lazio'da forma giyen Portekizli savunma oyuncusunun, Fiorentina karşılaşmasının ardından nandrolone testi pozitif çıktı. Oyuncu 10 ay süreyle futboldan men edildi, ancak daha sonra bu süre 4'e indirildi.

        • 11

          Geçen sezon Inter formasıyla boy gösteren Andre Onana da Ajax'ta oynadığı dönemde doping cezası nedeniyle 1 yıl sahalardan men edilmişti. Kamerunlu file bekçisinin cezası daha sonra 9 aya düşürülmüştü.

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