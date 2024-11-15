MBAPPE KADRO DIŞI!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin gelmek istediğini söylemesine rağmen yıldız oyuncuyu Fransa'nın Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kadrosuna dahil etmedi.

Deschamps, bu kez tercihin kendisine ait olduğunu, bunun tek seferlik bir karar olduğunu ve Mbappe'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.