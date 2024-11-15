İtalya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan İtalya- Fransa karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya yarı finalde kaybeden Fransa, Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyor. İtalya ise EURO 2024'te beklentilerin uzağında kalırken Uluslar Ligi'ne odaklandı. İtalya- Fransa maçının detayları belli oldu. Peki, İtalya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair ayrıntılar...
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UEFA Uluslar Ligi 6. maçında İtalya, Fransa'yı konuk ediyor. Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve 1 beraberliği olan İtalya, 13 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan Fransa 10 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Futbolseverler maçın detaylarını ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Portekiz- Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İTALYA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
İtalya- Fransa maçı 17 Kasım Pazar günü 22.45'te oynanacak.
Heyecanla beklenen mücadele dijital platform EXXEN'den naklen yayınlanacak.
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İTALYA MUHTEMEL 11
Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco, Barella, Retegui
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FRANSA MUHTEMEL 11
Maignan, Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez, Kante, Camavinga, Olise, Zaire Emery, Barcola, Kolo Muani
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MBAPPE KADRO DIŞI!
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin gelmek istediğini söylemesine rağmen yıldız oyuncuyu Fransa'nın Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kadrosuna dahil etmedi.
Deschamps, bu kez tercihin kendisine ait olduğunu, bunun tek seferlik bir karar olduğunu ve Mbappe'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi.