İtalya, enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için Afrika’ya yöneliyor
İtalya, Rusya'ya enerji bağımlılığı azaltmak amacıyla Afrika'dan tedariki artırmak için girişimlerde bulunuyor. Hükümete, Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalışırken "otokratik rejimlere" yöneldiği gerekçesiyle eleştiriler de geliyor.
İtalya, Rusya'ya enerji bağımlılığı azaltmak amacıyla Afrika'dan tedariki artırmak için girişimlerde bulunuyor. Cezayir'in ardından Angola ve Kongo Cumhuriyeti'yle enerji anlaşmaları yapmak üzere resmi ziyaretler yapılıyor.
Başbakan Mario Draghi, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Afrika gezisine şahsen katılma planını iptal etti. Bugün Angola'ya yarın da Kongo Cumhuriyeti'ne yapılacak gezilerde hükümeti Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani temsil edecek. Ziyarete, İtalyan enerji devi ENI'nin yöneticisi Claudio Descalzi'nin de katılması bekleniyor.
Başbakan Draghi liderliğindeki bir heyet geçen hafta da Cezayir'e giderek ithal edilen gaz miktarının artırılması yönünde anlaşmaya varmıştı.
Draghi geçen hafta sonunda Corriere della Sera gazetesine verdiği söyleşide Ukrayna işgali sonrası Rusya'dan gaz ithalatı ihtiyacını düşürmek için attıkları adımları şöyle açıklamıştı:
"Artık Rus gazına bağımlı olmak istemiyoruz, çünkü ekonomik bağımlılık siyasi boyunduruk haline gelmemeli. Bunu yapabilmek için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve yeni tedarikçiler bulmak gerekiyor. Kısa süre önce Cezayir'e gittim ve ENI orada 9 milyar metreküp ek gaz tedariki için anlaşma yaptı. Bu miktar Rusya'dan ithal ettiğimiz gazın yaklaşık 3'te biri. Bunu başka ülkeler de takip edecek."
İtalya halen gaz ihtiyacının yüzde 95'ini ithalatla karşılıyor ve bunun yüzde 40 kadarı Rusya tarafından sağlanıyor. İtalya, Rusya'dan yılda 29 milyar metreküp gaz alıyor.
'Otokratik rejimle anlaşma' suçlaması
İtalya'nın geçen hafta Mısır'la da sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinin artırılması yönünde anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.
Hükümete, Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalışırken "otokratik rejimlere" yöneldiği gerekçesiyle eleştiriler de geliyor. Özellikle İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin 2016'da Mısır'da öldürülmesi ve Mısırlı istihbarat yetkililerinin suçlandığı cinayetin iki ülke ilişkilerinde yol açtığı hasara rağmen Kahire ile enerji anlaşması yapılması tepki çekti.
Il Fatto Quotidiano gazetesi bu tepkileri "El Sisi, Putin'den daha iyi. Draghi, Mısırlı otokratı seçti" başlığıyla dile getirdi.
Koalisyon hükümetinde yer alan merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta da Mısır'la anlaşmanın "endişe uyandırdığını" söyledi. Letta, "Regeni meselesi sadece şahsi bir dramatik hikaye değil, insan haklarını savunma ve adalet sağlama ihtiyacının bir sembolüdür" dedi ve hükümetin Mısır'a karşı daha "güçlü ve talepkar" tavır almasını istedi.
Klimalara kısıtlama geliyor
Enerji kriziyle mücadele çabaları kapsamında hükümetin ayrıca kullanım kısıtlamaları planladığı da belirtiliyor.
İtalyan basınında bugün yer alan haberlere göre Mayıs başından itibaren devlet dairelerinde klimaların 25 derecenin altına inmesi yasaklanacak.
Kriz devam ederse kış aylarında da ısıtma limiti 19 derece olacak. Isıtma-soğutma limitlerinin ihlal edilmesi halinde 3 bin euro'ya kadar para cezaları öngörülüyor.
Devlet dairelerindeki bu kısıtlamalarla gelecek Mart ayına kadar 4 milyar metreküp gazdan tasarruf edilmesi planlanıyor.
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İtalya, enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için Afrika’ya yöneliyor/italya-enerjide-rusyaya-bagimliligi-azaltmak-icin-afrikaya-yoneliyor-3414424
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