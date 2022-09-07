İtalya'da kış aylarında enerji krizinin önüne geçilebilmek için tedbir paketi hazırlandı. Paket içerisinde kaloriferlerin ısısının düşürülmesi ve vatandaşların duş alırken su tasarrufunda bulunmaları gerektiği gibi çeşitli önlemler yer alıyor.



EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIK



Ekolojik Dönüşüm Bakanı'nın imzaladığı kararnameyle Eylül ayının sonundan itibaren "en kötü senaryoya" hazırlıklı olabilmeleri amacıyla çeşitli tedbirlere başvurulacağı bildirildi.



Çevrede, hastaneler ve hassas kurumlar haricinde merkezi ısıtma kısıtlanıyor. Isıtma döneminin normalden erke bitirilmesine karar verildi. Normalden 8 gün geç başlatılıp 7 gün erken bitirilmesi plandı. Bu sayede 15 günlük tasarruf sağlanıyor. Bunun haricinde kaloriferler 1 derece daha düşük sıcaklıkta ve günde bir saat daha az olarak çalışacağı söylendi.

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İtalya hükümeti bu tedbirlerle yaklaşık olarak 5,3 milyar küp gaz tasarrufunda bulunmayı hedefliyor. Zorunlu tasarruflara ek olarak vatandaşlara bilinçlendirme üzerine kamu spotu ve kampanyalar sunularak enerji tasarrufunun daha da artırılması planlanıyor.