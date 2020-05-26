İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "15 Haziran Avrupa'da turizm için kurtuluş günü"

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Bakan Di Maio, RAI kanalında katıldığı bir programda, 15 Haziran tarihinin Avrupa'da turizm sektörü için çok önemli olduğunu söyleyerek, "15 Haziran Avrupa'da turizm için kurtuluş günü. Avrupa'nın hep birlikte yeniden harekete geçmesi için çalışıyoruz." dedi.

Almanya'nın da 15 Haziran'da turizmde açılmanın üzerinde durduğunu ve vatandaşlarına başka ülkelere gitme tavsiyesi verdiğini dile getiren Di Maio, bir süredir bu konuda anlaşmazlık içinde oldukları Avusturya ile de çalışacaklarını kaydetti.

Di Maio, "Avrupa vatandaşlarının güvenli şekilde İtalya'ya tatile gelmelerini sağlamak önemlidir. Otelcilik sektörü ve girişimcilerimize yardımcı olmak için yazdan kurtarabileceğimiz şeyleri kurtarmalıyız." diye konuştu.

Avrupa Komisyonunun Kovid-19 salgını dolayısıyla aldığı karar doğrultusunda Birlik dış sınırları 15 Haziran'a kadar kapalı bulunuyor.

İtalya ise 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açma ve ayrıca gelen AB vatandaşları için 14 günlük karantina şartını uygulamama kararı almıştı.