İtalya'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

ALMANYA'DAN RUS DİPLOMATLARI SINIR ETME KARARI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatların 5 gün içinde Almanya'yı terk etmeleri isteniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya cevap verileceğini bildirdi.

FRANSA DA RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI EDİYOR

Fransa da Almanya'ya katılarak Rusya'nın Fransa'da görev yapan 35 diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Onların eylemleri ulusal güvenlik çıkarlarımıza aykırıdır. Bu hareket bir Avrupa girişiminin parçasıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya da cevap verileceğini açıkladı.