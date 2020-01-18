İtalya'dan Libya ve Türkiye açıklaması!

AA

Di Maio, "Libya'da ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir" dedi.

"Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir" diyen İtalyan bakan, Doğu Akdeniz'de inşası planlanan doğal gaz boru hattına ilişkin, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz" ifadelerini kullandı.