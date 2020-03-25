İtalya'dan gelen 188 öğrenci Kovid-19 önlemleri kapsamında Samsun'da yurda yerleştirildi

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerine giden öğrencilerden 188'i, Milano'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Samsun Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencileri uçak içinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı havalimanında öğrenciler, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı yurtlarına götürüldü.

Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan Roma'dan kalkan ve 213 öğrenciyi taşıyan ikinci uçağın ise gece saatlerinde Samsun'a ulaşacağı bildirildi.