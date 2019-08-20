Solskjaer, Harry Maguire'ın da gelmesinin ardından takımda forma şansı çok azalan Rojo hakkında "Neden Rojo'yu oynatmayayım ki? Çok iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdi. Ayrıca buradaki oyunuyla Arjantin Milli Takımı'nın da değişilmezi olma yolunda ilerliyor. Bakalım gelecek günler bize neler getirecek" sözlerini kullandı.