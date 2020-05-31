İtalya'dan bazı AB ülkelerinin sınırlarını açmamasına tepki

Di Maio, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından sınırların yeniden açılması konusunda AB ülkeleri arasında yaşanan anlaşmazlığa değinerek, İtalya'ya sınırlarını açmayan ülkeleri isim vermeden eleştirdi.
Luigi Di Maio, ülkesinin adının pek çok yerde geçtiğini, bu konuda polemiğe girmek istemediğini ancak sadece saygı beklediklerini ifade etti.
Devletler arasındaki rekabeti anladığını dile getiren Di Maio, "Eylem ve söylemlerimiz her zaman ölçülü olmalı. Eğer birileri bize karantina yeriymiş gibi davranmayı düşünüyorsa, buna hareketsiz kalmayacağız. Sabrın da bir sınırı var." ifadesini kullandı.
AB üyelerine birlik içinde hareket etme çağrısı yapan Dışişleri Bakanı Di Maio, "Şimdi sınırların açılması konusunda Avrupa'ya uygun bir yanıt vermek gerekiyor. Çünkü farklı şekilde hareket edersek AB ruhu kaybolur ve Avrupa çöker." değerlendirmesinde bulundu.
- Avrupa'da yakın diplomatik temaslar yeniden başlıyor
İtalya'da başlayıp birçok Avrupa ülkesinde uygulanan Kovid-19 karantinası sonrasında yakın diplomatik temasların gelecek haftadan itibaren yeniden başlayacağı sinyalini veren Luigi Di Maio, "3 Haziran'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Driaz Roma'ya gelecek. Bu kendisinin karantinanın ardından yapacağı ilk dış ziyaret olacak, bu nedenle bizim ülkemizi seçtiği için mutluyuz. Takdir ettiğimiz bir yakınlık göstergesi. Ayrıca 5 Haziran'da Almanya'ya gideceğim, 6 Haziran'da Slovenya'da, 9 Haziran'da da Yunanistan'da olacağım." ifadesini kullandı.
Di Maio, bu ziyaretlerinde mevkidaşlarına İtalya'nın 15 Haziran'dan itibaren turistleri ağırlamaya hazır olduğunu ve azami şeffaflıkla hareket edeceklerini açıklayacağını belirtti.
İtalyan bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Onlara kara listeleri kabul etmediğimizi ve saklayacak bir şeyimiz olmadığını söyleyeceğim. Biz her zaman sorumlulukla ve şeffaflıkla hareket ettik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Tam da bu nedenle saygı bekliyoruz."
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