31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başbakan Conte, Arnavut mevkidaşı Edi Rama’yı başkentteki Başbakanlık Sarayı Chigi’de ağırladı. Öğle yemeğinde bir araya gelen liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.
Conte, Rama'yı Roma'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AB Konseyi’nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılmasının ertelenmesine yönelik alınan kararın ardından söylediğim gibi bugün bir kez daha bunun tarihi bir hata olduğunu belirtmek istiyorum. İtalya, Arnavutluk’un AB üyeliğini desteklemek üzere ilk sırada yer alacak." ifadesini kullandı.
İtalya ve Arnavutluk arasındaki ekonomik ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirten Conte, "Şirketlerimiz için gelişme fırsatlarını belirlemek ve aynı zamanda İtalyan şirketleri ile Arnavutluk idareleri arasındaki devam eden anlaşmazlıkları incelemek için kalıcı bir ekonomik komisyon oluşturduk." dedi.
Conte, İtalya'da yaşayan 30 bin kadar Arnavut göçmenin de İtalyan ekonomisine katkıda bulunduğuna ve entegrasyona mükemmel bir örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.
RAMA’NIN AÇIKLAMALARI
Arnavutluk Başbakanı Rama da Tiran ve Üsküp’ün katılım müzakerelerine başlayabilmesi için verdiği destekten ötürü Conte’ye teşekkür etti.
AB’nin iki ülkenin hak ettiği şeyi reddettiğini belirten Rama, "Arnavutluk için Avrupa’ya tam entegrasyon dışında başka yol yok. AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için katılım müzakerelerine başlama konusunda zayıflık ve çaresizlik mesajı verdi." ifadesini kullandı.
Rama, İtalya gibi partner ve dostları sayesinde bu yolda ilerleyeceklerinden emin olduklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!