İtalya'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye doğru yola çıktı

AA

İtalya’nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, Türk Hava Yollarının (THY) başkent Roma ve Milano’dan düzenlediği iki özel seferle yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, aralarında İtalya’nın da olduğu 8 ülkeden öğrencilerin Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönüşüne ilişkin süreç devam ediyor.

Söz konusu sürecin İtalya ayağı bugün tamamlandı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği görev bölgesindeki 188 öğrenci ile Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu sorumluluğunda kalan bölgelerdeki 213 öğrenci, THY’nin Roma ve Milano'dan düzenlediği iki seferle akşam yerel saatle 20.30 civarında yurda dönmek üzere hareket etti.

Başkent Roma’da toplanan öğrencileri, Roma Leonardo Da Vinci Uluslararası Havaalanı’ndan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, kuzeydeki Milano Malpensa Havaalanı’ndan toplanan öğrencileri de Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz uğurladı.

Uçakların hareketinden önce hem Roma'da hem Milano'da öğrencilere, büyükelçilik ve başkonsolosluk tarafından hazırlatılan kumanyalar dağıtıldı.

Toplamda 401 öğrencinin gece geç saatlerde Türkiye’ye varması bekleniyor.

Türk öğrencilerin yola çıkmasının ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne atıfta bulunarak, "Maskeden taşan mutluluk... Günlerdir yaşadıkları zorlu süreci sabırla atlatırken, mahalleler arasında geçişlerin dahi sınırlı olduğu zorlu bir günde İtalya’da terminale ulaşan ve THY ile ülkemize doğru yola çıkan arkadaşlarımızın sevinci..." ifadelerini kullandı.

