İtalya'daki şiddetli fırtına dönme dolabı kontrolden çıkardı

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İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İtalyan ANSA Ajansı'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde etkili olan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar, can kayıplarına, yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.

İki bölgede de sağanak nedeniyle yer yer sellerin oluştuğu, Lucca ve Carrara kentlerinde 1'i kadın 2 kişinin fırtınalı havada ağaçların devrilmesi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Marina di Massa kasabası yakınlarında kamp yapan 4 kişinin yine ağaçların devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Lucca kenti yakınlarında da fırtınada çatılardan uçuşan parçalar sebebiyle 3 kişinin yaralandığı, parçaların etraftaki arabaların üstüne düşmesi sebebiyle maddi hasarların oluştuğu kaydedildi.

Ferrara'da kent yönetimi, olumsuz hava koşulları sebebiyle "kriz" durumu ilan edilmesini isterken, Ligurya bölgesi de hava koşulları sebebiyle "sarı" alarm verdi.

İtalya'daki şiddetli fırtına bölgedeki dönme dolapları da vurdu. Toskana Bölge Başkanı Eugenio Giani, şiddetli fırtınanın geçişi sırasında Piombino'da dönme dolabın kontrolden çıktığı anları Twitter hesabından paylaştı.

Giani "Sarı alarm yarına kadar uzatıldı" notunu düştü. Dönme dolapta fırtına sırasında kimsenin olmadığı ve şans eseri yaralanmadığı açıklandı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

* Haberin görseli Eugenio Giani'nin Twitter hesabından servis edilmiştir.