İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

AA

Ancona Valiliği'nden yapılan açıklamada, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 10'a çıktığı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra'ya giderek, yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bu arada, Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.

Ayrıca Marche Bölgesel Yönetimi de yaşamını yitirenler için bölge genelinde 2 günlük yas ilan etti.

Diğer yandan, İtalyan basınında felakete ilişkin çıkan ilk haberlerde, ölü sayısı önce 7 olarak verilmiş daha sonra bazı kaynaklarda bu sayının 10'a çıktığı kaydedilmiş ancak Ancona Valiliği daha sonra bu sayıyı dün öğleden sonra 9 olarak düzeltmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.