İtalya'daki polis memuru cinayetinde 'Guantanamo tipi sorgu' tartışması

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da öldürülen polis memuru soruşturmasında gözaltına alınan iki Amerikalı şüpheliden birinin, gözleri bağlanmış halde görüntülenmesi tartışma yarattı.
Cinayet şüphelisi 18 yaşındaki Gabriel Christian Natale-Hjort'un fotoğrafı İtalyan medyasında yer buldu.
Natale-Hjorth ve bir yaş büyük arkadaşı Finnegan Lee Elder, Mario Cerciello Rega isimli polis memurunu öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
35 yaşındaki polis memuru, Roma'nın Prati mahallesinde bıçaklanarak öldürülmüştü.
Sekiz kez bıçaklanan polis memuru, uyuşturucu alışverişi ile oluşan bir husumeti araştırıyordu.
İtalyan polisi, ikisi de California eyaletinden olan Natale-Hjorth ve Elder'in cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.
Tartışma yaratan fotoğraf ise 18 yaşındaki Natale-Hjorth, karakolda gözaltında olduğu sırada çekildi.
Corriere della Sera gazetesi, kendilerine sızdırılan fotoğrafla ilgili makalelerinde ise ortaya çıkan görüntüyü, ABD'nin Guantanamo hapishanesindeki uygulamalara benzetti.
İtalyan polisi ise tepkiler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili polisin bu hareketi "sehven" yaptığını savundu.
https://twitter.com/Corriere/status/1155449701136830465
İtalyan haber ajansı Ansa, söz konusu polisin aktif görevde alınacağını duyurdu.
Ülkenin İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise tartışmayla ilgili, "burada ağlanacak bir kurban varsa o işini yaparken öldürülen polis memurudur" dedi.
İddiaya göre, şüpheli iki genç Vatikan yakınlarındaki Trastevere bölgesinde uyuşturucu satın almaya çalışıyordu.
Ansa ajansındaki habere göre, kendilerine sahte uyuşturucu veren bir satıcının çantasını çaldılar ve bu kozla pazarlık etmek istediler.
Ancak değiş tokuş için yeniden satıcıyla buluşacakları yere, ihbar sonucu olayı araştırmaya başlayan sivil kıyafetli polis memuru Rega ve ekip arkadaşı geldi.
Bu sırada yaşanan kavgada Rega bıçaklandı ve aldığı yaralar sonucu hastanede hayatını kaybetti.
İtalyan polisi, büyük bir bıçağın iki arkadaşın otel odasının tavanında ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların "İtalya'dan ayrılma" hazırlığında olduğunu da kaydetti.
Polis memuru Rega'nın cenazesi Pazar günü Roma'da gerçekleştirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!