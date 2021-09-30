İtalya'daki Padova Üniversitesi'ne 800 yıllık tarihinde ilk kadın rektör

Dünyanın en eski yükseköğretim kurumlarından biri olan İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde, rektörlük görevine ilk kez bir kadın akademisyen seçildi.
56 yaşındaki psikoloji profesörü Daniela Mapelli, 1 Ekim'de rektörlük görevine başlayarak üniversite tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.
Profesör Mapelli; öğretim görevlileri, idari personel ile ihtisas öğrencilerinin oy kullandığı rektör seçimini kazandı.
Mapelli, bu göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ekim'den itibaren nihayet, 'Padova Üniversitesi'ni yöneten erkekler ve kadınlar' ifadesini kullanabileceğiz" dedi.
6 yıllık bir dönem için seçilen Mapelli, 1222 yılında kurulan üniversitenin 800. yıl kutlamalarını da yönetecek.
Dünyada halen aktif en eski 5 üniversiteden biri
Mapelli'ye görevi devredecek olan şimdiki rektör Rosario Rizzuto da, "Profesör Mapelli'nin, Padova Üniversitesi yönetimine seçilen ilk kadın olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Vakti gelmişti!" diye konuştu.
Padova'nın içinde yer aldığı Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia da "Daniela Mapelli, Veneto bilim tarihinde yer alacak bir isim. Yalnızca Padova Üniversitesi'nin 800 yıl sonraki ilk kadın rektörü seçildiği için değil, gelecek 6 yılda başaracaklarıyla da öyle olacak" sözleriyle Mapelli'yi tebrik etti.
1222'de kurulan Padova Üniversitesi, dünyada halen aktif olan en eski 5 üniversite arasında sayılıyor.
Galileo Galilei'nin de eğitim verdiği üniversite aynı zamanda, dünyanın ilk doktora derecesi sahibi kadını kabul edilen Elena Lucrezia Corner Piscopia'nın eğitim aldığı kurumdu.
1303'te kurulan Roma Sapienza Üniversitesi de 700 yıldan uzun süre sonra geçen yıl ilk kez bir kadın rektör seçmişti. Antonella Polimeni, Aralık 2020'de Sapienza Üniversitesi'nde rektörlük koltuğuna oturmuştu.
İtalya cinsiyet eşitliği kategorilerinde birçok Avrupa ülkesi ve gelişmiş ekonominin gerisinde geliyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre İtalya genel sıralamada 153 ülke arasında 76 sırada yer alıyor. Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde ise 117. sırada geliyor.
Bu endekse göre Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta ve Yunanistan'dan sonra İtalya, Batı Avrupa'da cinsiyet eşitliğinden en uzak 4. ülke konumunda.
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