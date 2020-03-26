İtalya'daki Malezyalılar ülkelerine döndü

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da mahsur kalan 76 Malezyalı ülkelerine döndü.

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, İtalya'daki 76 Malezya vatandaşı ve 5 yabancı uyruklu kişi, AirAsia uçağıyla bu sabah yerel saatle 10.06'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Söz konusu kişilerin 2 hafta karantinada kalacağı kaydedildi.

Malezya şimdiye kadar Kovid-19 salgını nedeniyle Çin, İran, Hindistan ve İspanya'daki vatandaşlarını uçakla ülkeye getirdi.