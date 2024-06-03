İtalya'daki 46 kişilik köyden 30 aday çıktı

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İtalya'nın en küçük köylerinden biri olan Ingria'da 46 kişi yaşıyor. Yurtdışından oy kullanmak üzere kayıt yaptıran 26 seçmen de var.

42 yaşındaki Igor De Santis, Torino yakınlarında ormanlar ve dağlarla çevrili küçük bir köy olan Ingria'da son kez belediye başkanlığına adaylığını koyduğunda kolay bir zafer kazanmıştı. Ancak annesinin rakip kampa katılmasının ardından, dördüncü kez girdiği belediye başkanlığı yarışında zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

De Santis 2009'dan beri belediye başkanı ve belediye başkanlığı yarışında muhalefet meclis üyesi 70 yaşındaki Renato Poletto'nun rekabetini bekliyordu. Milano'da ikamet eden ve Ingria'da ikinci bir evi olan Stefano Venuti'nin adaylığını koymasıyla durum daha da karmaşık bir hal aldı. De Santis, "Bunu beklemiyorduk" dedi.

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Ardından Poletto'nun De Santis'in annesi Milena Crosasso'nun desteğini aldığını ve 8-9 Haziran'da yapılacak yeni konsey seçiminde dokuz kadın ve bir erkekten oluşan listenin bir parçası olarak onu meclis üyeliğine aday gösterdiğini açıklamasıyla mikro yarışta dengeler tamamen altüst oldu.

Toplamda 30 kişi -yani köy sakinlerinin yaklaşık üçte ikisi- şu anda yarışıyor.

De Santis, "Annemden bana katılmasını istedim ama Poletto'nun listesinin çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu gördükten sonra onlarla gitmeye karar verdi. Hepsi köy için gerçekten çok çalışmış gönüllüler."

"ADAYLIĞIM AİLEMİZİ ETKİLEMEZ" Belediye başkanının annesi Crosasso, rekabetin aile uyumunu etkilemeyeceğini söyledi. "Hem oğlum hem de ben toplum için en iyisini istiyoruz ve bu, aile bağlarını zayıflatmadan kadınların bakış açılarına ses vermek için bir fırsat" dedi. İtalya'nın Soana Vadisi'nde yer alan Ingria, nüfusun azalması, hizmetlerin yetersizliği ve kış aylarında karla mücadele gibi diğer dağ köyleriyle benzer sorunlar yaşıyor. İtalya'nın en güzel köyleri arasında gösterilen Ingria, 2022 yılından bu yana turizmdeki artışın getirdiği kapasite ve altyapı sorunlarıyla da başa çıkmak zorunda kaldı. De Santis, "Turizmde inanılmaz bir artış oldu ve bunu yönetmek zorundayız. Az sayıda sakin var ama çok sayıda ikinci ev var. Ana amacımız Ingria'nın güzelliğini korumak." diye konuştu. Büyükbabası 30 yıl boyunca Ingria'da belediye başkanlığı yapmış olan De Santis, rekabete rağmen kazanabileceği konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.