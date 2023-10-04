İtalya'daki 21 kişinin hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar

Ülkede, dün akşam yerel saatle 20.00 sularında Mestre'den Marghera'ya giden yolcu otobüsünün üst geçitten düştüğü kazanın yankıları sürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası ve radar hız kayıtları incelenen otobüsün, üst geçitte saatte 50 kilometre hızla ilerlediği sırada durmaya çalıştığı ancak daha sonra yoldan çıkarak düştüğü aktarıldı. Otobüs şoförünün fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki korkulukların zayıf olduğu ihtimalinin değerlendirildiği ifade edildi.

Otobüs firması La Linea Spa'nın Üst Yöneticisi Massimo Fiorese, La Presse ajansına yaptığı açıklamada, "Henüz tam olarak kimse ne olduğunu bilmiyor. Üst geçitte sabit bir kamera var. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla 50 kilometreden daha az bir hızla geldiğini görüyoruz. Stop lambalarının yandığını görüyoruz, fren yapmış olmalı. Sonra araç korkuluklara yaslanıp düşüyor. Otobüs tamamen alev almıyor. Birkaç alev çıkarıyor. Eğer toptan alev alsaydı daha da kötü bir trajedi olurdu." ifadelerini kullandı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diğer yandan, Venedik Valiliği, 21 kişinin hayatını kaybettiği kazadan, 15 kişinin yaralı kurtulduğunu, 11'inin kimlik tespitinin yapıldığını bildirdi. Buna göre; 11 yaralı arasında dört Ukraynalı, iki İspanyol, iki Avusturyalı, bir Alman, bir Fransız ve bir Hırvat bulunuyor.

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Bu arada, dört yaralının yoğun bakımda tedavi görmeye devam ettiği bildirildi.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıpa gönderilirken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Otobüsün enkazı düştüğü bölgeden kaldırılırken, savcılığın enkazdaki incelemelerinin devam edeceği belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren 40 yaşındaki İtalyan otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun, 7 yıllık tecrübesi olduğu ifade edildi.

Bu arada, kazanın yaşandığı sırada olay yerine ilk giden Gambiyalı işçi Boubacar Toure'nin, biri çocuk 3-4 kişiyi çekerek otobüsten çıkardığı basına yansıdı.

İtalyan basını, kazayı, "Katliam", "Kıyamet", "Trajedi" başlıklarıyla manşetlerine taşıdı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.