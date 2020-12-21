DHA

Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus'un, MÖ 28 yılında kendisi ve varisleri için İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezine yaptırdığı silindir şeklindeki anıt mezar, 12.25 milyon dolar harcanarak restore edildi.

3 yıl süren restorasyonun ardından Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, anıt mezarın 1 Mart’ta ziyarete açılacağını açıkladı.

Raggi basına yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir an. Pandeminin belirsizliklerine rağmen, geleceğe iyi niyetle baktığımız için böyle bir anıtı yeniden açmak bir umut işaretidir” dedi.