İtalya'da yolsuzluklara karşı yeni yasa

Hükümet ortağı partilerden sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) meclis içinde ve dışında desteklediği yeni yasa gereği yolsuzlukla ilgili cezaların kapsamı genişletildi.

AA'nın haberine göre, Mecliste 106 "hayır"a karşı 304 "evet" ve 19 çekimser oyla kabul edilen yasada, yolsuzluktan hüküm giyenlerin bir daha kamuda çalışamayacak olması ve siyasi partilere gelirlerinin tamamını açıklama zorunluluğunun getirilmesi öne çıkan maddeleri oldu.

Yeni yasanın kabul edilmesiyle ilgili gazetecilere açıklama yapan M5S lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi di Maio, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu zamana kadar dürüstler aptal muamelesi gördü çünkü kurnazlar her zaman kazanıyordu ama artık her şey değişti." dedi.

Di Maio, yeni yasayla tüm siyasi partilerin veya siyasi hareketlerin aldıkları her bir avronun hesabını vereceğini söyledi.

M5S sempatizanları, yeni yasa oylandığı sırada meclis binası önünde "Güle güle rüşvetçiler" yazılı pankart astı.