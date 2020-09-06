Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde yılın sürprizi yaşandı Pierre Gasly tarihi bir zafere imza attı! Magnussen'in yarış dışı kalmasının ardından hatalı pit stop nedeniyle lider Lewis Hamilton 10 saniye dur kalk cezası aldı. Ferrari pilotu Charles Leclerc'in kazasının ardından bariyer tamiri nedeniyle yarışa ara verilirken yeni kurallar gereği yarış yeniden start alırken büyük bir atak yaparak liderliğe yükselen AlphaTauri Honda pilotu Pierre Gasly, yarışı zirvede tamamladı!

1996 doğumlu genç pilot kariyerinde ilk kez bir grand prix kazanırken 1996 Monaco'da zafere ulaşan Olivier Panis'in zaferinden sonra ilk kez bir Fransız pilot olarak F1'de yarış kazanmış oldu.

Öte yandan AlphaTauri 2008 İtalya'dan sonra ilk kez bir grand prix'yi zirvede tamamladı. Turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez Ferrari, Mercedes ve Red Bull dışında bir takım kazandı!

Yarışta Calor Sainz ikinci Lance Stroll üçüncü olurken cezası sonrası son sıraya gerileyen Lewis Hamilton 7. sırada yer aldı.