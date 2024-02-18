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        Haberler Dünya İtalya'da Yargıtay, göçmenlerin Libya'ya geri götürülmesinin suç olduğuna hükmetti

        İtalya'da Yargıtay, göçmenlerin Libya'ya geri götürülmesinin suç olduğuna hükmetti

        İtalya'da Yargıtay, denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin Libya'ya geri bırakılmasının suç olduğu kararına vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:59 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:59
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        İtalya: Göçmenlerin Libya'ya geri götürülmesi suç
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        İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Temmuz 2018'de özel bir şirkete ait İtalyan gemisi Asso 28'in Libya'nın 57 kilometre açığında kurtardığı 101 düzensiz göçmeni, Libya'ya geri götürmesine yönelik davaya bakan Yargıtay, Libya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından güvenli bir liman olmadığı gerekçesiyle göçmenleri geri buraya bırakmanın suç olduğuna hükmetti.

        Yargıtayın kararında, söz konusu 101 kişinin Libya'ya geri götürülerek uluslararası koruma hakkına erişimlerinin engellendiği ifade edildi.

        Bu kararla, göçmenleri Libya’ya geri götüren Asso 28'in kaptanı Giovanni Sotgiu hakkındaki 1 yıllık mahkumiyet kararı da kesinleşmiş oldu.

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        Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran ve göçmenlere yardım yapan Mediterranea Saving Humans gibi bazı sivil toplum kuruluşları da Yargıtayın bu kararını memnuniyetle karşıladı.

        Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, Yargıtayın bu kararının, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin düzensiz göçü önlemeye yönelik attığı bazı adımları riske atabileceğini yazdı.

        Gazetedeki haberde ayrıca Yargıtayın bu kararının, İtalya'nın Şubat 2017'de Libya ile yaptığı ve sonraki İtalyan hükümetlerince de yenilenen göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele anlaşmasını da tartışmaya açabileceği kaydedildi. Anlaşma çerçevesinde İtalya, Libya Sahil Güvenlik güçlerine göçle mücadeleyi desteklemeye yönelik bazı yardımlar yapıyordu.

        ORTA AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

        Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

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        Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

        STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

        Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

        Diğer yandan teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

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