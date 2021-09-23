İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılıkla suçlanan rahip evde gözetim altına alındı

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İtalya'nın Toskana bölgesinde Prato kentinde görevli rahibin, yaptıkları ülkede gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Rahip Don Francesco Spagnesi'ye, sorumluluğundaki bölgede inananları dolandırmak, inananlardan aldığı paraları zimmetine geçirmek, uyuşturucu temini ve kaçakçılığı yapmak suçlamaları yöneltildi.

Suçlamalar üzerine 40 yaşındaki rahip, evde gözaltına tutulmaya başlandı.

Prato Piskoposu Monsenyör Giovanni Nerbini'nin, geçen baharda bazı şüpheler üzerine rahibin piskoposluğun banka hesaplarından para çekmesine engel getirdiği, ardından Spagnesi'nin inananlardan doğrudan para yardımı istemeye başladığı kaydedildi.

Bazılarının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan rahip Spagnesi, hakim karşısındaki sorgusunda inananlardan aldığı paraları uyuşturucu temin etmek ve parti düzenlemek için kullandığını itiraf etti.