İtalya'da turistlere yüzlerce Euro hamak ve kahve cezası

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'da iki ağaç arasına hamak gererek uyuyan ve turistik bir köprünün altında kahve pişiren turistlere yüzlerce euro para cezası kesildi.
Kuzeydeki Trieste kentinde hafta içinde bir çamlık alanda iki ağaç arasına hamak asarak öğle uykusuna yatan 52 yaşındaki Avusturyalı bir turist 300 euro para cezası aldı. Polis, Avusturyalı turistin ağaçlara herhangi bir şey asılmasını yasaklayan yönetmeliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı. Turistin ayrıca hamağını yayaların kullandığı kaldırıma çok yakın kurduğu da belirtildi.
Trieste'deki aynı çamlıkta bugün hamak yasağına karşı bir gösteri yapılması planlanıyor. Sosyal medyada da "hamaklara özgürlük" ve "sivil itaatsizlik" etiketleriyle hamak yasağına tepki gösteriliyor.
"Hamaklara Özgürlük Kolektifi" isimli bir grup "sallanan bir hamakta uyuklama hakkını savunmak" için bugünkü gösteriye katılım çağrısı yaptı.
Polisten yapılan açıklamada ise kentte ağaçlara hamak asılması nedeniyle çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.
https://twitter.com/comunevenezia/status/1152206441786290179
İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da "Venedik'e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar" dedi.
Aralarında Venedik'in de bulunduğu çok sayıda İtalyan kenti, özellikle turizm sezonunda turistik mekanlarda yemek yemek, yerlere oturmak, çeşme ve süs havuzlarına girmek gibi "anti-sosyal" davranış biçimlerine yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Venedik'e günübirlik olarak giden turistlerden 10 euro'ya kadar "ayakbastı parası" alınması da kararlaştırılmıştı.
Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak
Venedik'te akşam 19:00'dan sonra alkol şişesi taşıma yasağı değerlendiriliyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!