AA

Ülkedeki aktif vaka sayısı ise son haftalardaki düşüş seyrinin aksine 72 artışla 12 bin 440 oldu. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 244 bin 434'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı bugün 143 artışla 196 bin 949'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.

İtalya'da bugüne kadar toplam 6 milyon 238 bin 49 test yapıldı.