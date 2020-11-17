İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak 45 bin 733'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 717 bin 784'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492'ye çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.
"YoOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÜZERİNDE BASKI YOK"
Sağlık Bakanı Roberto Speranza La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülke genelinde uyguladıkları 3 aşamalı risk ve buna uygun tedbir stratejisinin işlediğini görmek bakımından önlerindeki 7 ila 10 günlük sürecin belirleyici olacağını söyledi.
Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de yaptığı açıklamada, "İtalya'da mart ayında 5 bin 179 yoğun bakım yatağımız vardı ve salgın zirve yaparken hasta sayımız yaklaşık 7 bindi. Bugün ise yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırdık ve yaklaşık 10 bine çıkardık. Bu sayı gelecek ay 11 bin 300 olacak. Bugün yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 400 civarında. Dolayısıyla yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı yok." ifadelerini kullandı.
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