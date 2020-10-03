İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

İtalya'nın kuzeyindeki Piyemonte, Valle d’Aosta, Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia ve Emilia Romagna bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Piyemonte Bölgesel Yönetimince yapılan yazılı açıklamada, bölgede şu ana kadar 11 kişinin kayıp olduğu ve bu kişileri arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Dün öğleden sonra başlayan şiddetli yağışın gece de sürmesiyle pek çok yerde sel, heyelan ve su baskınlarının da büyük hasara yol açtığı, bölgede durumun kritik olduğu ifade edildi.
- İtfaiye eri hayatını kaybetti
Ülkenin kuzeybatısındaki Valle d’Aosta bölgesinde de kurtarma operasyonuna katılan gönüllü bir itfaiye erinin üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
Başbakan Giuseppe Conte de Facebook'tan yaptığı paylaşımda, durumu hükümet olarak sivil savunma ekipleriyle büyük dikkatle takip ettiklerini vurgularken, ölen itfaiye eri için başsağlığı diledi.
- Venedik'i su baskınlarından kurtaracak proje ilk kez çalıştı
Yoğun yağışın etkili olduğu İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de suların yükseleceği tahminlerine karşı alarm verildi.
Tarihi kenti, sular altında kalmaktan koruyacak olan ve İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer projesi, bugün ilk kez devreye alındı.
Venedik kentinin de içinde bulunduğu Venedik Lagünü ile Adriyatik Denizi arasına yerleştirilen bariyerler kaldırılarak, kentte suların yükselmesinin önüne geçildi.
Venedik’in kent merkezindeki ünlü San Marco Meydanı'nda suların yükselme ihtimaline karşılık hazırlık yapılsa da MOSE bariyerlerinin yardımıyla su seviyesinin yükselmediği bildirildi.
Yapımı 5,5 milyar avroyu aşan ve inşası uzun yıllar süren MOSE projesi, ilk kez temmuzda test edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!