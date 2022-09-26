Tüm dünyada ve ülkemizde merakla beklenen 2022 İtalya Genel Seçimleri ile ilgili resmi olmayan sonuçlar geldi. Geçtiğimiz gün başlayan seçimlerin sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte, seçimleri kazanan parti ve yeni İtalya Başbakanı...