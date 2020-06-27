Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi ve şehir hayatının önemli parçalarından ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesiyle İtalya’da elektrikli scooter'lara ilgi arttı. Bazı şehirler salgını azaltmaya yönelik toplu ulaşıma alternatif olarak elektrikli scooter'ların kullanımını teşvik ediyor. Elektrikli scooter'lara teşvik amaçlı tanıtım programları gerçekleştiriliyor.
İLK KAZA VE ÖLÜM
Ülkede elektrikli scooter'ların kullanımının artmasıyla ilk kazanın da gerçekleştiği belirtildi. İlk kazanın geçtiğimiz hafta İtalya’nın Bolonya şehrinde 60 yaşındaki erkek bir scooter kullanıcısının araba ile çarpışması sonucu meydana geldi. 60 yaşındaki adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun dışında ufak çaplı birçok kazanın da yaşandığı aktarıldı.
İLK PARA CEZASI
İtalyan polisi, İtalya'nın Veneto bölgesinde sarhoşken elektrikli scooter kullanan bir kişiye para cezası kesildiği haberlerini yalanlarken, Roma ve Milano’da 25 kişinin scooter kullanımıyla ilgili trafik kurallarını ihlal etmesi sonucu para cezasına çarptırıldığını belirtti.
Çevreciler ise araba kullanımını azaltan elektrikli scooter'ların daha az çevre kirliliğine neden olduğunu belirtiyor. Sağlık çalışanları ise elektrikli scooter'ları toplu taşıma kullanımını azalttığı için hastalığın yayılma hızını önleme noktasında önemli bir araç olarak görüyor. Trafik sıkışıklığını azaltan scooter'ların altyapıya daha az yük bindirdiği belirtiliyor.
POLİSLERDEN SCOOTER'LI DEVRİYE
Covid-19'un binlerce ölüme neden olduğu İtalya'da, Milano kentinin Piazza del Duomo meydanında polisler elektrikli scooter'la devriyelerini yapıyor. Scooter’lı polisler, bisiklet yolu ve trafiğe açık alanlarda kontrollerini sürdürüyor.
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