İtalya'da restoran ve kuaförlerin açılışı tarihi öne çekiliyor

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia, 20 idari bölgenin başkanlarıyla video-konferans yöntemiyle görüştü ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.
Habere göre, hükümet, bölgelerden gelen, bölgesel ihtiyaçlara bağlı olarak restoran, bar, kafe, kuaför, güzellik salonları gibi ticari faaliyetlerin, 18 Mayıs'tan itibaren gerekli yüksek güvenlik tedbirleri eşliğinde başlaması talebini olumlu karşıladı. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının açıklayacağı bulaşma eğrisinin yükselmesi durumunda hükümet, virüsün yayılmasını engellemek için önleyici müdahalelerde bulunabilecek.
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bulaşma verilerinin uygun seviyede olması durumunda ticari faaliyetlerin başlamasının öne çekileceğini daha önce söylediklerini belirterek, "Bölgeler, 18 Mayıs'tan itibaren barları, restoranları, kuaförleri ve güzellik merkezlerini yeniden açmak için yönergeler alacak. Vatandaşların taahhütlere uyması sayesinde İtalya yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti de Twitter hesabından, "Başbakan Conte, ikinci aşamada bölge yönetimlerine daha fazla özerklik verilmesi talebini kabul etti." paylaşımında bulundu.
Avrupa'da Kovid-19 salgınından ilk ve en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da salgın nedeniyle şu ana kadar 30 bin 739 kişi hayatını kaybetti.
Salgına yönelik sıkı tedbirlerin gevşetilmesine, Başbakan Conte'nin "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımladığı ikinci aşamaya 4 Mayıs'ta geçilmesiyle başlanmıştı. İkinci aşamadaki kademeli açılış planına göre, restoran, bar, kafe, kuaför ve güzellik salonlarının açılışı için 1 Haziran tarihi öngörülüyordu ancak çok sayıda işletme ve yerel yönetim, bu tarihin öne çekilmesi için hükümete baskı yapıyordu.
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