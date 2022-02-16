İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayanlar adalet için kampanya başlattı
Kilise içindeki tacizlerle mücadele amaçlı dokuz dernek, İtalya'da bu konudaki sessizliğe atıfla "Büyük sessizliğin ötesi" adında bir kampanya başlattı. Kampanya için "me too" hareketinden yola çıkılarak "Italy Church Too" sloganı benimsendi.
Erik Zattoni, bir Katolik rahibin annesine tecavüz etmesi sonucu dünyaya geldiğini küçüklüğünden beri biliyordu.
1980'de 14 yaşında olan annesi, Ferrara kentinde görevli 54 yaşındaki rahip Pietro Tosi'nin tecavüzü sonucu hamile kalmış, şikayetçi olma çabaları ise yıldırma ve tehditlerle karşılanmıştı.
Ancak 2010'da mahkeme kararıyla DNA testi yapılınca rahip Pietro Tosi'nin Zattoni'nin babası olduğu kanıtlandı. Ne var ki kilise yönetimi, 30 yıldır dokunmadığı Tosi'yi ancak 2012'de emekliye ayırdı. Tosi 2014'te 87 yaşında bir huzurevinde uyurken hiç ceza çekmemiş bir emekli rahip olarak hayatını kaybetti.
Bugün 40 yaşında olan Erik Zattoni annesiyle yaşadıklarını, bugün başlatılan bir kampanya için bir kez daha anlattı. İtalya'da Katolik din adamlarının faili olduğu cinsel taciz vakalarının kapsamlı bir şekilde soruşturulması talebiyle bir grup dernek bugün ortak bir kampanya başlattı.
Kilise içindeki tacizlerle mücadele amaçlı dokuz dernek, İtalya'da bu konudaki sessizliğe atıfla kampanyaya "Büyük sessizliğin ötesi" adını verdi. Kampanya için "me too" hareketinden yola çıkılarak "Italy Church Too" sloganı benimsendi.
Kampanyanın duyurulduğu basın toplantısında açıklanan talepler arasında, ulusal çapta bağımsız bir soruşturma başlatılması, kilise arşivlerinin açılması ve kurbanlara tazminat verilmesi de yer alıyor.
Kilise içindeki tacizlerin sistemik yapısının inkar edilmesi, din adamlarına neredeyse bir kutsallık atfedilmesi, taciz vakalarını hasıraltı etme eğilimi ve kurbanların yalnız bırakılması eleştiriliyor.
Son yıllarda Fransa, Almanya gibi birçok ülkede Katolik Kilisesi'ndeki tacizlerin kapsamlı şekilde soruşturulduğuna dikkat çeken dernekler, Katolik rahip sayısı en yüksek ülkelerden olan İtalya'da ise böyle bir yüzleşmenin yapılmadığını vurguluyor.
Almanya'da 2018'de yayımlanan bir rapora göre 1946-2014 yılları arasında 1670 Katolik din adamı, 3600'den fazla çocuğu istismar etti. Fransa'da yapılan benzer bir incelemede de 1950'den bu yana Katolik Kilisesi'nde 216 bin çocuğun istismar edildiği ortaya çıktı.
15 yılda 300 vaka kayıtlara geçti
Kampanyaya katılan gruplardan Din Adamlarının Taciz Mağdurları Derneği (Rete l'Abuso) İtalya'da son 15 yılda 300'den fazla rahibin çocuklara cinsel istismarla suçlandığını ya da bu suçlamadan mahkum edildiğini hesaplıyor. Ancak gerçek sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Bugün düzenlenen basın toplantısında İtalya bugüne kadar bu soruna "kulaklarını tıkamakla" suçlandı, bunun laiklik ilkesinin ihlali olduğunu savunanlar da oldu.
Kendisi de çocukken bir din adamının tacizine uğrayan Rete l'Abuso derneği başkanı Francesco Zanardi, bu konudaki soruşturmanın Katolik Kilisesi tarafından değil bağımsız olarak yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Zanardi, kilise içi bir soruşturmanın güven verici olamayacağını vurguladı.
"Kilise rahipleri koruyor"
Bir taciz mağdurunun annesi olan Cristina Balestrini de, "Kilise rahipleri koruyor, kurbanların karşısında duruyor, mağdurlarda destekte başarısız" eleştirisinde bulundu. Balestrini, oğlunun uğradığı tacizi şikayet etmeye çalıştıklarında bir kilise yetkilisinin kendilerine "Yediğiniz kaba tükürmeyin" diye karşılık verdiğini anlattı.
Balestrini, Papa Francesco'nun kilise içindeki tacizlere karşı aldığı kararlar ve yayımladığı belgelerin uygulanmadığını da belirtti.
1980'de rahip Pietro Tosi'nin annesine tecavüz etmesi sonucu dünyaya gelen Erik Zattoni de ailesinin yıllarca verdiği mücadeleyi ve karşılaştıkları zorlukları şöyle özetledi:
"(Tosi) 30 yıl boyunca rahiplik görevine devam etti. Bu sürede üç Papa değişti ama kimse bir şey yapmadı."
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İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayanlar adalet için kampanya başlattı/italya-da-rahiplerin-tacizine-ugrayanlar-adalet-icin-kampanya-baslatti-3346006
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