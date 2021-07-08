İtalya parlamentosu, oy kullanma yaşında değişikliğe gitti

Reuters

Her iki meclisin de seçimleri aynı anda yapılıyor ve siyasi analistler, oylama yaşlarındaki farklılığın bazen iki mecliste farklı çoğunlukların ortaya çıkmasına ve İtalya'nın siyasi istikrarsızlığının artmasına neden olduğunu söylüyor.

Yeni yasa, 2023'ün başlarında yapılacak seçimlerde yürürlüğe girmiş olacak.

2019' da kabul edilen başka bir reforma göre de bir sonraki seçimde parlamentoya dönen milletvekili sayısında düşüşe gidilecek ve alt meclisteki sandalyeler mevcut 630'dan 400'e ve Senato'daki sandalyeler ise 315'ten 200'e düşürülecek.