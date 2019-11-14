14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'yı hafta başından bu yana kuzeyinden güneyine etkisi altına alan soğuk, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilerken can ve mal kaybının yanı sıra hasara yol açtı.
Ülkenin güneyindeki Altamura kentinde 80 yaşındaki bir kişinin rüzgar nedeniyle kırılan bir dalın üzerine düşmesi sebebiyle can verdiği bildirildi.
Altamura yakınlarındaki sahil kenti Porto Cesareo ise yaşanan hortumda, 60 metrelik iskelenin uçtuğu, teknelerin de sahil boyunca savrulduğu belirtildi.
Napoli kentinin Ponti Rossi semtindeki Masoni Caddesi'nde ise aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir göçük oluştu. Göçüğe yakın apartmanlarda oturan 25 aile tedbir maksatlı bölgeden tahliye edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Alto-Adige bölgesinde de yoğun kar yağışı sonucu bazı ağaçların yüksek gerilim hatlarının üzerine devrildiği ve bu nedenle yaklaşık 39 bin kullanıcıya elektrik verilemediği kaydedildi.
AA'nın haberine göre; Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina Adası'nda da suların yükselmesi nedeniyle gün içinde 2 kişi hayatını kaybetti.
BAŞBAKAN CONTE'DEN VENEDİK'E ZİYARET
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, suların yükselmesi nedeniyle doğal afet yaşanan Venedik kentini ziyaret etti.
Kentin ana arterlerinde incelemelerde bulunan ve kriz masasında yerel yetkililerden bilgi alan Conte, yaptığı açıklamada, Venedik'teki durumun dramatik olduğunu belirterek, hükümetin Venedik'in yanında olduğunu ve yarınki Bakanlar Kurulu'nda acil durum ilan etmeyi görüşeceklerini ifade etti.
Conte, kentin sular altında kalmasının ardından yeniden tartışma konusu olan ve bitmeyen proje olarak anılan İtalyanca adı "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyer modeline de değindi.
Başbakan Conte, bilimsel araştırmalarda her yıl birkaç milimetre suya gömülen ve 100 yıl içinde suların yükselmesiyle büyük bir felakete uğrama riski olan Venedik'i, bu ve benzeri afetlerden korumak maksadıyla 2003 yılında temeli atılan MOSE projesinin, büyük ihtimalle 2021 baharı gibi tamamlanmış olacağını dile getirdi.
Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da kent için önemli kaynakların seferber edilmesi gerektiğini belirterek, "MOSE projesini bitirmek gerekiyor. Suyu ellerimizle ya da nutuklarla durduramayız." dedi.
Kentte dün gece saatlerinde son birkaç gündür devam eden yağışların da etkisiyle su seviyesi 1966'dan bu yana 187 santimetre ile en yüksek ikinci seviyeye ulaşmıştı.
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