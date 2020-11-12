İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, güneydeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle Napoli’deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu. Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.
Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi.
Campania Bölgesi’nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi’ne gittikleri ifade edildi.
Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi.
Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için Kovid-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.
Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania'daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.
İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.
Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. Ülkede dün 32 bin 961 yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı şubattan bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 1 milyonu aştı ve ölü sayısı da 43 bine yaklaştı.
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