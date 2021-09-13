İtalya'da Kovid-19 önlemleri eşliğinde yaklaşık 4 milyon öğrenci için ders zili çaldı

Ülkenin 10 idari bölgesinde, 3 milyon 865 bin 365 öğrenci, aralıklı koyulan tek kişilik sıralar ve maske gibi Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler eşliğinde yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde sınıfları doldurdu.
Yeni eğitim-öğretim yılı, hükümetin ilk olarak 6 Ağustos'ta sosyal faaliyetler için yürürlüğe koyduğu, 1 Eylül'de şehirler arası seyahat ve öğretmenler için zorunlu hale getirdiği aşı ya da test yaptırmayı veya kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kontrolüyle başladı.
İlk ve orta dereceli okulların girişinde öğretmen, personel ve velilere kapıda "Yeşil Geçiş" belgesinin kontrolü yapıldı.
Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi de İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sınıflara döndük. Sınıfların çocuklarla dolu olduğunu görmek memnuniyet verici bir şey. Okullar sadece yeniden açılmanın değil, toplumumuzun da merkezinde olmaya geri dönmeli." dedi.
Bianchi, "Yeşil Geçiş" belgesine yönelik kontrollerin de bu sabah itibarıyla devrede olduğunu ve 900 bini aşkın kontrol yapıldığını söyledi.
Bu eğitim-öğretim yılıyla beraber zorunda kalmadıkça uzaktan eğitime gitmeyecekleri sinyalini veren Bakan Bianchi, "Okul personelinin yüzde 93'ü aşılı. Bir risk durumunda artık bütün bir bölgede uzaktan eğitime geçirilmeyecek. Riskler olursa hedef odaklı müdahale edilecek, enfeksiyon karşısında son derece dikkatliyiz." ifadesini kullandı.
Bianchi, ayrıca bir sınıfta herkes aşılandığı takdirde maske zorunluluğunun kaldırabileceği fikrinden de vazgeçmediğini söyledi.
Diğer yandan, Öğrenciler Birliğine mensup bir grup öğrenci dün gece saatlerinde Eğitim Bakanlığının Roma'daki merkez binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi.
Protesto sırasında öğrenciler, sınıfların halen kalabalık olduğunu dolayısıyla salgın döneminde okula tam güvenli şekilde dönmelerinin sağlanması gerektiğini savundu.
Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, hükümet, "Yeşil Geçiş" belgesini, ekim ayından itibaren kamu personeli, restoranlarda çalışanlar, ulaşım ve gösteri dünyasında çalışanlar için zorunlu hale getirmeyi planlıyor.
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