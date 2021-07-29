İtalya'da 'Kovid-19 protestoları' sürüyor

AA

Başbakan Mario Draghi’nin çerçevesini ilk kez 22 Temmuz’da açıkladığı "Yeşil Geçiş" belgesine yönelik protestolara bugün başkent Roma başta olmak üzere kuzeydeki Trento'dan güneydeki Palermo'ya kadar 12 kentte yenileri eklendi.

Başkentte önceki gösterilerde olduğu gibi Popolo Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, hükümetin "Yeşil Geçiş"i zorunlu hale getirmesine tepki gösterdi.

Meydanda yapılan konuşmalarda, hükümetin bu dayatmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Mitingde hükümetin kararı, mum ve telefon ışıkları yakılarak protesto edildi.

Ellerinde "Yeşil Geçiş'e hayır", "Yeşil Geçiş şantajdır" dövizleri taşıyan protestocular, sık sık "Özgürlük, özgürlük" sloganları attı. Bazı protestocuların, Başbakan Draghi, kabine üyeleri ve kamuoyunun bildiği ünlü doktorlara yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüldü.

Protesto mitingi sebebiyle güvenlik güçleri meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mitingin son bölümünde, protestocular Popolo Meydanı yakınlarındaki Muro Torto Caddesi'ni çift yönlü trafiğe kapatarak, "Yeşil Geçiş'e hayır" sloganları attı. Caddenin trafiğe kapatılması, oradan geçen sürücülerin tepkisini çekerken, zaman zaman göstericilerle sürücüler arasında gergin anlar yaşandı.

Caddedeki protesto, polisin güvenlik önlemlerini buraya genişletmesiyle son buldu.

Diğer yandan, Roma'da bu akşamki mitinge iktidar ortağı partilerden aşırı sağcı Lig'den bazı parlamenterlerin de destek vermesi dikkati çekti.

"YEŞİL GEÇİŞ" BELGESİNİN ÖZELLİKLERİ

Hükümetin 22 Temmuz’da çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre, ülkede en az 1 doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, Kovid-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere "Yeşil Geçiş" belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı Kovid-19 testi yaptıranlar için ise "Yeşil Geçiş" belgesinin süresi 48 saat olacak.

Söz konusu belge, 6 Ağustos'tan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin iç mekanlarına, tiyatro ve sinemalara, halka açık gösteri, spor etkinlikleri ile müzeler, yüzme havuzları, spor salonları, festivaller, fuarlar, termal merkezler, tematik eğlence parkları ve bahis salonlarına girişlerde gerekli olacak.