22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından yeni tip koronavirüs, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.
İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, dün akşam Padova’da 78 yaşındaki erkek bir hastanın Kovid-19’dan yaşamını yitirmesinin ardından sabah Lombardiya bölgesindeki Casalpusterlengo’da da bir kadının öldüğü belirtildi. Son ölümle, İtalya’da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Diğer yandan, ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısında artış devam ediyor.
Yetkililerin paylaştığı son bilgiye göre, koronavirüs Lombardiya’da 39, Veneto’da da 12 kişi olmak üzere 51 kişiye sıçradı.
İlk ölümün görüldüğü Padova’ya bağlı Schiavonia'da da 450 kişinin hastanede karantina altına alındığı ve testlerden geçirildiği kaydedildi.
Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.
Bu arada, Lombardiya bölgesinde virüsün yayılmasına yol açtığı ifade edilen 38 yaşındaki Codognolu hastanın tedavisinin sürdüğü, kendisiyle iş yerinde ve dışarıda temas edenlerin testten geçirildiği belirtildi. Son olarak hayatını kaybeden kadın hastanın, Casalpusterlengo’da bu kişiyle temas ettikten sonra virüsü kapmış olabileceği basında yer buldu.
BAŞBAKAN CONTE’DEN ACİL TOPLANTI
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin de son gelişmeler doğrultusunda Sivil Savunma Genel Müdürlüğündeki olağanüstü koronavirüs toplantısına başkanlık ettiği bildirdi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Conte’nin başkanlığındaki toplantıya, Sivil Savunma Direktörü Angelo Borelli, Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli'nin katıldığı belirtildi.
Conte, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, olağanüstü toplantıda Lombardiya ve Veneto Bölgesel Yönetim Başkanlarıyla görüştüğünü ve önlemleri ele aldıklarını aktardı, ölen iki kişinin ailelerine taziyelerini iletti.
ROMA'DAN İYİ HABER
Arka arkaya gelen ölüm ve vaka artış haberleriyle sarsılan İtalya’da başkent Roma’daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden iyi bir haber geldi.
İtalya'ya turist olarak gelen ve 30 Ocak’ta ülkedeki ilk Kovid-19 vakası olarak kayıtlara geçen Çinli adam ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Enstitü, Çinli çiftteki koronavirüsün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Enstitüde İtalya’nın Çin'den getirdiği ve koronavirüs çıkan bir vatandaşı ise tedavi görmeye devam ediyor.
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